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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:11
https://ria.ru/20200513/1571359759.html
Covindex за прошлую неделю снизился на 10,5 пункта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345047_0:0:3120:1755_1036x0_80_0_0_7a8d2a579f7d82e5538cbd2d7db1ae3d.jpg
РИА Новости

Covindex за прошлую неделю снизился на 10,5 пункта

10:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 4 по 10 мая снизился на 10,5 пункта - до 89,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился сразу по всем товарам из набора, сильнее всего - на медицинские маски (на 26%, до 248 рублей). Далее следуют лимоны (на 21,4%, до 92 рублей), перчатки (на 11%, до 97 рублей), гречка (на 5,6%, до 84 рублей), антисептики (на 4,9%, до 423 рублей), кусковое мыло (на 2,9%, до 68 рублей) и туалетная бумага (на 1,9% до 53 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 10,5 пункта и составил 89,1 пункта.
ИВЛ
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В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали медицинские маски. "Средний чек такого набора за неделю с 4 по 10 мая составил 1065 рублей, в то время как неделей ранее был 1219 рублей. Снижение среднего чека за неделю - 12,6% или 154 рубля. При этом средний рост объемов продаж за неделю составил 74%. Это связано с тем, что в период майских выходных россияне увеличили частоту походов в магазин и число покупок", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего выросли продажи медицинских масок - более чем в 2,5 раза (159%). Далее следуют лимоны, объем продаж которых в денежном выражении увеличился на 90%, туалетная бумага (на 66%), мыло (на 55%), перчатки и гречка (на 49%), антисептики (на 46%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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