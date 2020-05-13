В Чечне врач умерла от коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 13 мая – РИА Новости. Врач, работавшая с зараженными коронавирусом, скончалась в Чечне, сообщил спикер республиканского парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
"Девятый умерший – Мирзаева, 1985 года рождения. Она врач, спасая других, она заразилась сама и умерла", - заявил он в прямом эфире в Instagram.
Даудов подчеркнул, что врачи, не жалея себя, борются с болезнью, с начала эпидемии они не могут вернуться к своим семьям, чтобы не заражать близких. Он призвал население сохранять режим самоизоляции, чтобы избежать новых заражений.
В Чечне, по данным регионального минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписано с выздоровлением, 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.