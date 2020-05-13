В Тамбовской области двухлетние мальчик и девочка заболели COVID-19

"Восемьдесят пять новых случаев сегодня. Из них: 29 мужчин, 54 женщины, двое детей (мальчик и девочка двух лет). Возраст взрослых от 18 до 87 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 79 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.