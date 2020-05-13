В Тамбовской области двухлетние мальчик и девочка заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 85 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались двухлетние мальчик и девочка, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят пять новых случаев сегодня. Из них: 29 мужчин, 54 женщины, двое детей (мальчик и девочка двух лет). Возраст взрослых от 18 до 87 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 79 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1568 (376 из них выздоровели: 209 выписаны из стационара, 167 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, четыре летальных исхода)", - информирует обладминистрация.
На данный момент госпитализированы 372 человека, у 183 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у 131 анализы в работе, из госпитализированных у 205 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2652 (из них подтверждённых случаев - 1005, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3994. Выписано из больниц – 403. Всего обследованных лиц - 7421", - отмечают областные власти.
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