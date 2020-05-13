В Кузбассе начали сокращать горняков на градообразующей шахте "Заречная"

"Да (сегодня началось сокращение - ред.). В течение мая будет сокращено 150 человек. Остальные (шахтеры - ред.) – возможно два варианта: если у нас появляется покупатель, то люди будут переводиться в новое предприятие, если его нет, не появляется покупателя – 1650 человек будут уволены в июне. Останется 450 (человек) для поддержания жизнеобеспечения шахты", – рассказал РИА Новости Третьяк.