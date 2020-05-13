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2020-05-13T09:54
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В Кузбассе начали сокращать горняков на градообразующей шахте "Заречная"
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РИА Новости

В Кузбассе начали сокращать горняков на градообразующей шахте "Заречная"

09:54 13.05.2020
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© Фото : Угольная компания "Заречная"Шахта Заречная
Шахта Заречная
© Фото : Угольная компания "Заречная"
Шахта Заречная. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 мая - РИА Новости. Сокращения горняков начались на шахте "Заречная" - градообразующем предприятии моногорода Полысаево в Кузбассе, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий АО "Шахта "Заречная" Григорий Третьяк.
Ранее сообщалось, что 20 января был подписан приказ о предстоящем сокращении горняков с 27 апреля. Шахта "Заречная" является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево. С 2017 года она находится в состоянии банкротства. Введено конкурсное производство.
"Да (сегодня началось сокращение - ред.). В течение мая будет сокращено 150 человек. Остальные (шахтеры - ред.) – возможно два варианта: если у нас появляется покупатель, то люди будут переводиться в новое предприятие, если его нет, не появляется покупателя – 1650 человек будут уволены в июне. Останется 450 (человек) для поддержания жизнеобеспечения шахты", – рассказал РИА Новости Третьяк.
Конкурсный управляющий добавил, что сейчас идут торги. "До полутора миллиардов (рублей цена снижена - ред.). В десять раз (снижена от первоначальной стоимости лота). Две шахты ("Заречная" и шахтоучасток "Октябрьский"), фабрика и железнодорожная инфраструктура стоят дешевле, чем один новый механизированный комплекс, который используется на "Заречной", – уточнил конкурсный управляющий.
Шахта Алексиевская в городе Ленинске-Кузнецком
6 апреля, 17:18
В Кузбассе пообещали помочь горнякам шахты, где начались сокращения
Как пояснили РИА Новости в департаменте угольной промышленности региона, для содействия в трудоустройстве горняков идет работа со всеми угольными компаниями Кузбасса.
"На 29.04.2020 года угольные предприятия подтвердили наличие 1076 вакантных рабочих мест для трудоустройства высвобождающихся работников. Информация о вакансиях передана в отдел кадров АО "Шахта "Заречная" и в Министерство труда и занятости населения Кузбасса. Службы занятости Ленинск-Кузнецкого и Беловского районов подбирают подходящие вакансии на угольных предприятиях", – сказали РИА Новости в пресс-службе департамента, отметив, что в целом на рынке труда Кузбасса насчитывается порядка 17 тысяч вакантных рабочих мест во всех сферах экономики.
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ЗаречнаяПолысаевоКемеровская областьЭкономика
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