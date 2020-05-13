Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
"У 23 сотрудников подрядной организации, работающих на производственных объектах, подтвержден диагноз COVID-19. Оперативно определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфицированные переносят болезнь с незначительными симптомами или бессимптомно. Все заболевшие будут в среду госпитализированы в медучреждения Братска.
По данным ИНК, перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации были на двухнедельной изоляции, им провели два теста на COVID-19, показавшие отрицательные результаты. Компания проведет тестирование всех сотрудников на объектах, где были зафиксированы случаи появления коронавирусной инфекции.
В Иркутской области на 13 мая зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из числа заболевших 6 человек умерли, 100 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.