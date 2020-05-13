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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:55
https://ria.ru/20200513/1571359243.html
Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1036x0_80_0_0_8a2e0b63c2eeefe8a2e4ad55191a51cf.jpg
РИА Новости

Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

09:53 13.05.2020 (обновлено: 10:55 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
"У 23 сотрудников подрядной организации, работающих на производственных объектах, подтвержден диагноз COVID-19. Оперативно определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфицированные переносят болезнь с незначительными симптомами или бессимптомно. Все заболевшие будут в среду госпитализированы в медучреждения Братска.
По данным ИНК, перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации были на двухнедельной изоляции, им провели два теста на COVID-19, показавшие отрицательные результаты. Компания проведет тестирование всех сотрудников на объектах, где были зафиксированы случаи появления коронавирусной инфекции.
В Иркутской области на 13 мая зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из числа заболевших 6 человек умерли, 100 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская нефтяная компанияБратскИркутская областьПроисшествия
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