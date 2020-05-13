Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

"У 23 сотрудников подрядной организации, работающих на производственных объектах, подтвержден диагноз COVID-19. Оперативно определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

По данным ИНК, перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации были на двухнедельной изоляции, им провели два теста на COVID-19, показавшие отрицательные результаты. Компания проведет тестирование всех сотрудников на объектах, где были зафиксированы случаи появления коронавирусной инфекции.