В Грузии число выздоровевших от коронавируса достигло 372

Во вторник сообщалось о 643 инфицированных и 349 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 644, среди них выздоровели 372, смертельных случаев - 11, в режиме карантина находятся 4373 человека, под наблюдением - 386, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф