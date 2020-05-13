В НИИ Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

"В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы велись в корпусе № 6. Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса № 6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы - число реанимационных коек в них увеличилось до 67", - говорится в сообщении.