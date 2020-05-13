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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:43
https://ria.ru/20200513/1571358824.html
В НИИ Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

В НИИ Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

09:43 13.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дополнительные реанимационные койки для больных с коронавирусной инфекцией оборудовали в НИИ Склифосовского, в результате число коек в шестом корпусе института увеличилось до 67, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы велись в корпусе № 6. Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса № 6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы - число реанимационных коек в них увеличилось до 67", - говорится в сообщении.
Сотрудник в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
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Как рассказал заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук, в корпусе оборудовали комфортные палаты с индивидуальными санузлами, установили систему обеззараживания помещений.
"Кроме того, все поверхности защитили свинцовыми листами - это самая важная часть работ по устройству пространства под КТ", - добавил Паламарчук.
Всего для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса.
Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Сергей Петриков
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Помимо прочего, лабораторию для выявления коронавирусной инфекции оснастили дополнительным оборудованием. В ней обрабатывают более 2,5 тысячи тестов в день, а в ближайшее время их число увеличится до четырех тысяч.
Также на территории установили временный госпиталь для долечивания выздоравливающих пациентов, рассчитанный на 43 койки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМоскваОбщество
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