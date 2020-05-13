В НИИ Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дополнительные реанимационные койки для больных с коронавирусной инфекцией оборудовали в НИИ Склифосовского, в результате число коек в шестом корпусе института увеличилось до 67, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы велись в корпусе № 6. Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса № 6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы - число реанимационных коек в них увеличилось до 67", - говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук, в корпусе оборудовали комфортные палаты с индивидуальными санузлами, установили систему обеззараживания помещений.
"Кроме того, все поверхности защитили свинцовыми листами - это самая важная часть работ по устройству пространства под КТ", - добавил Паламарчук.
Всего для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса.
Помимо прочего, лабораторию для выявления коронавирусной инфекции оснастили дополнительным оборудованием. В ней обрабатывают более 2,5 тысячи тестов в день, а в ближайшее время их число увеличится до четырех тысяч.
Также на территории установили временный госпиталь для долечивания выздоравливающих пациентов, рассчитанный на 43 койки.
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