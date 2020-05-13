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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:45
https://ria.ru/20200513/1571358798.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/76/1563527619_0:0:3042:1712_1036x0_80_0_0_b71dc46743da361278167961371c616f.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

09:53 13.05.2020 (обновлено: 11:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта
Терминал аэропорта
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Терминал аэропорта. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
Преступники решили воспользоваться механизмом, который ранее авиакомпании разработали для возврата клиентам денег за билеты: перевозчики предложили пассажирам, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии COVID-19, оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги при этом зачисляют на специальный счет в личном кабинете на сайте компании или агрегатора.
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Как выяснили в ВТБ, мошенники воспользовались этим нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году. Преступники, представляясь сотрудником авиакомпании, сообщают о новой услуге и предлагают купить ваучер у них напрямую.
Если клиент отказывается и просит вернуть ему деньги, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за вознаграждение. Затем они просят сообщить данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код из СМС.
"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами по продаже билетов и предупреждаем клиентов о том, что подобная схема является исключительно мошеннической. В каждой конкретной ситуации авиакомпания принимает индивидуальное решение, но первое обращение всегда остается за пассажиром. Если входящий звонок кажется вам подозрительным, всегда лучше перепроверить информацию на сайте или в колл-центре продавца авиабилетов", — сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
В кредитной организации напомнили, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не запрашивают у клиентов номер карты или код из СМС-сообщений, поскольку такая информация конфиденциальна.
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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет российским туроператорам и транспортным компаниям предлагать туристам и пассажирам ваучеры вместо денег за несостоявшиеся поездки.

Пандемия коронавирусной инфекции

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции оказались подвержены более 4,2 миллиона человек, как минимум 283 тысячи из них погибли.
В России выявлено более 242 тысяч пациентов с коронавирусом. Выздоровели 48 003 человека, погибли 2212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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