Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ

Преступники решили воспользоваться механизмом, который ранее авиакомпании разработали для возврата клиентам денег за билеты: перевозчики предложили пассажирам, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии COVID-19, оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги при этом зачисляют на специальный счет в личном кабинете на сайте компании или агрегатора.

Как выяснили в ВТБ, мошенники воспользовались этим нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году. Преступники, представляясь сотрудником авиакомпании, сообщают о новой услуге и предлагают купить ваучер у них напрямую.

Если клиент отказывается и просит вернуть ему деньги, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за вознаграждение. Затем они просят сообщить данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код из СМС.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами по продаже билетов и предупреждаем клиентов о том, что подобная схема является исключительно мошеннической. В каждой конкретной ситуации авиакомпания принимает индивидуальное решение, но первое обращение всегда остается за пассажиром. Если входящий звонок кажется вам подозрительным, всегда лучше перепроверить информацию на сайте или в колл-центре продавца авиабилетов", — сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В кредитной организации напомнили, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не запрашивают у клиентов номер карты или код из СМС-сообщений, поскольку такая информация конфиденциальна.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет российским туроператорам и транспортным компаниям предлагать туристам и пассажирам ваучеры вместо денег за несостоявшиеся поездки.

Пандемия коронавирусной инфекции

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения , инфекции оказались подвержены более 4,2 миллиона человек, как минимум 283 тысячи из них погибли.

России выявлено более 242 тысяч пациентов с коронавирусом. Выздоровели 48 003 человека, погибли 2212.