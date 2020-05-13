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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:40
https://ria.ru/20200513/1571358419.html
На Украине выявили 94 новых случая заражения коронавирусом среди медиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344232_0:0:3352:1886_1036x0_80_0_0_bb4df635559727f43c9b45ea9419335b.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 94 новых случая заражения коронавирусом среди медиков

09:39 13.05.2020 (обновлено: 09:40 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Еще 94 случая заражения коронавирусом среди медиков выявили на Украине, всего зафиксировано уже более 3,2 тысячи, сообщил в среду министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медицинских работника… Всего за время пандемии заболели 3208 медработников", - сказал Степанов на брифинге.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16425 человек, 439 скончались, 3716 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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