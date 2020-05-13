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2020-05-13T12:55
https://ria.ru/20200513/1571358356.html
На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков
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РИА Новости

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

09:37 13.05.2020 (обновлено: 12:55 13.05.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая — РИА Новости. Бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко приговорен к десяти годам колонии за крупные взятки и хранение наркотиков, сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Холмского района, а впоследствии мэра Александровск-Сахалинского района Сергея Гейченко", — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

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Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размерах и в хранении наркотиков в значительном размере. Суд установил, что в декабре 2013 года и с апреля по декабрь 2014-го Гейченко в статусе вице-мэра Холмского района получил 800 тысяч рублей от оговоренной суммы взятки в десять миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. За это он обязался содействовать в скорейшем заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также в оплате проведенных работ.
Кроме того, будучи главой администрации Александровск-Сахалинского района, с 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года осужденный хранил в служебной квартире наркотическое средство массой не менее 2,34 грамма, добавляет прокуратура.
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"В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. <...> Суд согласился с позицией прокурора и приговорил осужденного к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Гейченко в течение восьми лет лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях.
Приговор в законную силу не вступил.
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