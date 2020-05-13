В Москве еще 1864 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Еще 1864 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших составило более 21,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506", - сказала Ракова.
Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.