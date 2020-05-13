В Москве еще 1864 пациента вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506", - сказала Ракова.

Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.