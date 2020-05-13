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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:40
https://ria.ru/20200513/1571358331.html
В Москве еще 1864 пациента вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1036x0_80_0_0_6dcffc2e60416d86ecd2a3c674f52479.jpg
РИА Новости

В Москве еще 1864 пациента вылечились от коронавируса

09:37 13.05.2020 (обновлено: 09:40 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Еще 1864 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших составило более 21,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506", - сказала Ракова.
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Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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