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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:24
https://ria.ru/20200513/1571358011.html
На Ставрополье пациентов из закрытого психинтерната переведут в больницу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

На Ставрополье пациентов из закрытого психинтерната переведут в больницу

09:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой медицинской помощи
Медик у машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 13 мая - РИА Новости. Пациентов закрытого на карантин из-за коронавируса психоневрологического интерната в Новоселицком районе Ставрополья переведут в больницу после жалоб медиков, сообщил глава района Владимир Антоненко.
В обращении медиков, размещенном в Instagram, говорится о том, что лекарства на исходе, средств защиты недостаточно, а результаты анализов на COVID-19 не сообщают. При этом, по словам сотрудников интерната, помощи для проживающих в интернате с температурой, нет, а в скорой просят обращаться только по экстренным случаям.
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"Все мы очень обеспокоены инцидентом, произошедшем в селе Чернолесском. В социальных сетях разлетелось видео, которое записали медицинские работники Новоселицкого психоневрологического интерната. Наши медики оказались на передовой борьбы с коронавирусом, и в данный момент их терпение на пределе", - написал глава района в Instagram.
По его словам, он поговорил с работниками диспансера и нашел решение проблемы. "Мы начнем перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. Это займет 2-3 дня, но к 15 мая все постояльцы интерната будут находиться специализированном медицинском учреждении. Медицинский персонал останется на карантине в помещении интерната до получения результатов ранее взятых тестов на COVID-19", - отметил Антоненко.
Он добавил, что будет лично контролировать получение результатов тестов, распределение больных, выход здоровых сотрудников из карантина.
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Ранее власти Ставрополья сообщили, что психоневрологический интернат закрыт на карантин, диагноз подтвержден у 22 человек, а все, кто там проживают, находятся под ежечасным наблюдением врачей. По данным правительства региона, очаг заражения удалось купировать, девять инвалидов и три сотрудника интерната были госпитализированы.
Как сообщил губернатор региона, на Ставрополье за минувшие сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 1176 заражений, из них 380 выздоровели, 21 скончался. Режим самоизоляции в регионе действует до 18 мая, его меры власти решили ослабить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовоселицкий районСтавропольский край
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