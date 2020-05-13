В Черногории задержали сербских священников за службу во время пандемии

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Черногории задержала на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и шестерых священников за организацию праздничного собрания верующих во время пандемии коронавируса, сообщили местные СМИ.

Владыка Иоанникий и священники СПЦ получили вызовы для дачи объяснений в полиции и были препровождены в отделение в городе Никшич вечером во вторник после праздничного собрания верующих. Они всю ночь давали показания в Центре безопасности (отделении полиции). Собравшиеся перед участком граждане требовали выпустить владыку и ожидали его освобождения, их сдерживал полицейский кордон.

Епархия Будимлянско-Никшичская СПЦ вечером осудила действия властей и указала, что таким поведением полиция не только демонстрирует непрофессионализм, но и ставит под вопрос "мир и стабильность в Черногории". Около 2.00 (3.00 мск) духовенство организовало церковную службу прямо на улице перед въездом во двор отделения полиции.

"Епископу Будимлянско-Никшчскому Иоанникию и еще шестерым определена мера задержания на 72 часа после дачи показаний прокуратуре в Никшиче за организацию собрания верующих в этом городе, чем были нарушены меры Национального координационного совета против распространения коронавируса", - сообщил новостной портал CDM со ссылкой на собственный источник, а за ним и национальное телевидение.

Отмечается, что еще один священник - Слободан Йокич - также получил вызов для дачи объяснений, но не был задержан, "так как находится в больнице".

В четверг в Черногории отмечался праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. По согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, которые прошли крестным ходом по улице. Собрание верующих вызвало острую реакцию властей страны, формально в связи с пандемией коронавируса.