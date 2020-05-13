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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:18
https://ria.ru/20200513/1571357757.html
В Туве умер первый пациент с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Туве умер первый пациент с COVID-19

09:16 13.05.2020 (обновлено: 09:18 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Первый летальный случай пациента с COVID-19 зафиксирован в Туве, сообщает минздрав региона.
"Отмечен один летальный случай пациента c COVID, который поступил из ожогового отделения Ресбольницы №1 в тяжелом состоянии. Причина смерти будет уточнена после патологоанатомической экспертизы", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что скончалась женщина.
По данным минздрава, количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Туве за сутки до 157. Выздоровели 46 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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