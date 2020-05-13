В Туве умер первый пациент с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Первый летальный случай пациента с COVID-19 зафиксирован в Туве, сообщает минздрав региона.
"Отмечен один летальный случай пациента c COVID, который поступил из ожогового отделения Ресбольницы №1 в тяжелом состоянии. Причина смерти будет уточнена после патологоанатомической экспертизы", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что скончалась женщина.
По данным минздрава, количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Туве за сутки до 157. Выздоровели 46 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.