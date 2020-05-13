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2020-05-13T09:12
https://ria.ru/20200513/1571357620.html
В Уфе психологи проверяют детей из приюта, которых унижала соцработник
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РИА Новости

В Уфе психологи проверяют детей из приюта, которых унижала соцработник

09:12 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоциальный приют
Социальный приют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Социальный приют . Архивное фото
УФА, 13 мая - РИА Новости. Психологи проверяют детей из социального приюта Уфы, которых социальный работник унижала и провоцировала на драки, видимых изменений в психике подростков нет, к проверке инцидента подключились прокуратура и правоохранители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастит проституткой".
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"Рабочая группа аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Башкирии проводит проверку, также детьми заняты психологи, их тестируют на возможные психологические травмы. При первом обследовании (выяснилось, что) дети не пострадали",- рассказала детский омбудсмен.
По её словам, сотрудница приюта, снявшая видео, не работала с детьми. "Она имела минимальный контакт с ними, в ее работу входила подготовка документов, определяющих социальный статус детей", - пояснила Скоробогатова, отметив, что на время проверки женщина отстранена от работы.
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По её словам, инцидент начали проверять прокурорские работники. "Я прошу все СМИ, владеющие данным видео, удалить их из своих площадок, так как публикование изображения детей без разрешения их законных представителей является нарушением прав ребёнка. Наш аппарат также обратился в Роскомнадзор, чтобы удалить из сети изображения",- рассказала агентству Скоробогатова.
В пресс-службе МВД по Башкирии заявили, что личность автора видеоролика установлена.
"Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности",- сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
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Милана СкоробогатоваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УфаПроисшествия
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