В Кузбассе за сутки утонули двое детей

"В Прокопьевском районе шестилетний ребенок с восьмилетним братом в дневное время, пока родители находились на работе, пришли на искусственный водоем, расположенный недалеко от их дома. Они стали плавать на деревянной конструкции. Палка, которой они отталкивались, упала в воду. Пытаясь ее достать, шестилетний мальчик спрыгнул с доски и утонул. Позже выяснилось, что плавать он не умел. Старший брат побежал за помощью. Местные жители вытащили пострадавшего из воды, однако он не подавал признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка", – информирует ведомство. Отмечается, что ребенок воспитывался в многодетной семье.