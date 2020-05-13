Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме

"Дело в том, что заразность этого вируса оказалась гораздо выше, чем мы предполагали, поэтому для того, чтобы сохранить врачебные кадры, чтобы не заразиться, мы вынуждены работать, скажем так, в противочумных костюмах", - рассказал он, отметив, что это несет определенные неудобства.