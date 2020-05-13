Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал РИА Новости о сложности работы в защитном костюме: сложно дышать, особая терморегуляция.
"Дело в том, что заразность этого вируса оказалась гораздо выше, чем мы предполагали, поэтому для того, чтобы сохранить врачебные кадры, чтобы не заразиться, мы вынуждены работать, скажем так, в противочумных костюмах", - рассказал он, отметив, что это несет определенные неудобства.
"Нагрузки большие, в том числе из-за того, что работа в этой костюме представляет определенные сложности - сложно дышать, терморегуляция особая, очки запотевают, поэтому, конечно же, тяжело. Но мы работаем ради наших пациентов", - добавил Сапронов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф