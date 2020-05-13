Владимир Путин проводит совещание по авиационной промышленности

Владимир Путин обсуждает поддержку авиационной отрасли в режиме видеоконференции.
Россия в связи с распространением коронавирусной инфекции в конце марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых, санитарных, почтовых и гуманитарных рейсов, а также перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства. Из-за падения спроса авиакомпании сократили и внутренние рейсы.
Президент 7 мая провел встречу по поддержке транспортной сферы. Тогда он отметил, что авиаперевозчики также оказались в сложной ситуации.
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