В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 259 тысячи человек, проведено более 5,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 5,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 259 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 177 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.