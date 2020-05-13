В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные ресурсы позволят России преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть, говорится в весеннем отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", - отмечается в отчете.
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При этом дальнейший рост российской экономики "будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования", отметили в ЕБРР.
Согласно опубликованному в среду весеннему экономическому прогнозу банка, снижение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за резкого падения цен на нефть и последствий пандемии коронавируса, а в 2021 году российская экономика вырастет на 4%.
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