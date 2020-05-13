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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T08:51
https://ria.ru/20200513/1571356734.html
В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/31/1562323175_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_6efb94d214c7d9a8f91e01a42509893a.jpg
РИА Новости

В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии

08:51 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные ресурсы позволят России преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть, говорится в весеннем отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", - отмечается в отчете.
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При этом дальнейший рост российской экономики "будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования", отметили в ЕБРР.
Согласно опубликованному в среду весеннему экономическому прогнозу банка, снижение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за резкого падения цен на нефть и последствий пандемии коронавируса, а в 2021 году российская экономика вырастет на 4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦены на нефтьФонд национального благосостояния РоссииЕвропейский банк реконструкции и развитияЭкономика
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