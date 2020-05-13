В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии

"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", - отмечается в отчете.

Почему важно сберегать людей, а не экономику

Почему важно сберегать людей, а не экономику

При этом дальнейший рост российской экономики "будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования", отметили в ЕБРР.