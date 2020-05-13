S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines с 22 мая запускает прямой регулярный рейс по маршруту Владивосток - Анадырь, сообщает международный аэропорт Владивостока.
В конце 2019 года власти Чукотки сообщали об открытии этого рейса весной 2020 года. Прямой маршрут Владивосток – Анадырь – Владивосток вошёл в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотки. По данным региональных властей, на 2020 год в бюджете АО на эти цели предусмотрено почти 69 миллионов рублей.
"В летнем расписании Международного аэропорта Владивосток с 22 мая 2020 года появится новый рейс в Анадырь. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo", - говорится в сообщении.
Самолет будет летать на Чукотку по пятницам. Общее время в полете составит чуть более пяти часов.
Пассажирам из Анадыря можно будет с пересадкой отправиться в другие города России, в том числе в Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.