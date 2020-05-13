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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T08:46
https://ria.ru/20200513/1571356590.html
Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570335819_0:74:3509:2048_1036x0_80_0_0_aefd90d7591e949bb5a7279f9207ddf2.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель

08:46 13.05.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationНефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,43% - до 29,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,58%, до 25,63 доллара за баррель.
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Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 4,147 миллиона баррелей.
Цены на нефть также оказываются под давлением опасений по поводу возможности второй волны заражений коронавирусом в странах, которые начинают ослаблять карантин. Во вторник глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что поспешное снятие мер карантинного контроля грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.
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"В то время как рынок стал чувствовать себя более комфортно с точки зрения уравнения спроса и предложения, внимание будет по-прежнему сконцентрировано вокруг рисков ослабления ограничений", - сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАНефтьЭкономика
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