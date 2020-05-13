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Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
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РИА Новости

Временное правительство Боливии ограничило свободу слова

08:43 13.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Временное правительство Боливии ратифицировало во вторник декрет, позволяющий трактовать информацию любого рода как опасную для общественного здоровья и переводящий распространение таких сведений в разряд уголовно наказуемых. Правительство заявляет, что эта мера направлена против злонамеренных попыток небольших групп подорвать мир в разгар санитарного кризиса.
"Президентский указ ни в коем случае не идет против свободы слова, особенно в том, что касается журналистов", - заявил представителям СМИ глава президентской администрации Йерко Нуньес.
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Утвержденная на прошлой неделе норма определяет уголовное преступление против общественного здоровья как "информацию любого рода, будь то в письменной, печатной, художественной или любой другой форме, которая ставит под угрозу или негативно сказывается на здоровье населения, порождая неопределенность".
Поясняя цели правительства при принятии этого декрета, Нуньес ранее заявил, что "гражданам, распространяющим недостоверную информацию и имеющим политические интересы, стоит беспокоиться".
Указ временного президента Жанин Аньес вызвал резкую критику как внутри страны, так и со стороны международных организаций. Национальные СМИ, включая лояльные временному президенту издания, призвали власти к пересмотру или отмене указа, посягающего на свободу выражения мнений.
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Докладчик по вопросам свободы слова Межамериканской комиссии по правам человека Эдисон Ланса написал в Twitter, что "использование уголовного права для оценки публично-значимых высказываний несовместимо с межамериканской системой", добавив, что для борьбы с дезинформацией следует открыть доступ к информации, предоставляющей общественный интерес.
По мнению Директора правозащитной организации Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хосе Мигеля Виванко, опубликованному в Twitter, уголовное наказание для любого, кто "порождает неопределенность", означает "использование COVID-19 для нарушения свободы выражения мнений боливийцев".
По сообщениям СМИ, в последние дни по меньшей мере два активиста из социальных сетей были задержаны по обвинению в дезинформации и подстрекательстве к мятежу.
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Жанин АньесHuman Rights WatchЮжная АмерикаБоливияВ мире
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