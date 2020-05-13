Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нагрузки на российских врачей из-за коронавируса возросла, но ощущение, что это фронт, пока нет, поделился главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
"Нет, такого (военного) положения в больницах нет. Пациенты поступают, но такого ощущения, что это фронт и совсем все тяжело - такого ощущения пока нет. Безусловно, речь идет о повышенной нагрузке", - сказал он РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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