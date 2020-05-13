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2020-05-13T08:35
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Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
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РИА Новости

Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом

08:35 13.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Компания Facebook согласилась выплатить 52 миллиона долларов тысячам американских модераторов, работающих с психологически травмирующими публикациями, которые нарушают правила пользования ресурсом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на адвокатов сотрудников.
В 2018 году Селена Скола, работавшая модератором контента в Facebook, подала в суд на компанию, утверждая, что технологический гигант не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые рискуют получить психическую травму после просмотра нарушающего правила пользования ресурсом контента. В ее иске было указано, что модераторам Facebook приходится просматривать "тысячи видео, изображений и прямых эфиров с насилием над детьми, изнасилованиями, пытками, зоофилией, обезглавливанием, суицидами и убийствами", но компания "игнорирует свои обязанности" и предпочитает просто заменять временно привлеченных для этой работы сотрудников, которые получили непоправимую травму на своей работе.
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Позже, как пишет Washington Post, к иску присоединились другие модераторы. В результате урегулирования Facebook согласился выплатить компенсации. Сообщается, что выплаты получат действующие и бывшие модераторы контента в США, которые работали в фирмах-партнерах Facebook и ее дочерних предприятиях.
Газета указывает, что каждый модератор, работавший на Facebook с 2015 года по настоящее время, получит не менее 1 тысячи долларов. Кроме того, сотрудники с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством имеют право на получение компенсаций до 50 тысяч долларов.
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