Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом

В 2018 году Селена Скола, работавшая модератором контента в Facebook, подала в суд на компанию, утверждая, что технологический гигант не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые рискуют получить психическую травму после просмотра нарушающего правила пользования ресурсом контента. В ее иске было указано, что модераторам Facebook приходится просматривать "тысячи видео, изображений и прямых эфиров с насилием над детьми, изнасилованиями, пытками, зоофилией, обезглавливанием, суицидами и убийствами", но компания "игнорирует свои обязанности" и предпочитает просто заменять временно привлеченных для этой работы сотрудников, которые получили непоправимую травму на своей работе.