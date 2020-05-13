В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

"На 13.05.2020 в больнице 620 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 273 человека с подозрением на COVID, 204 случая подтверждено, из них: 25/17 детей, 44/44 беременных, рожениц и родильниц, 11/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.