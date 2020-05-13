В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 204 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"На 13.05.2020 в больнице 620 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 273 человека с подозрением на COVID, 204 случая подтверждено, из них: 25/17 детей, 44/44 беременных, рожениц и родильниц, 11/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 40 пациентов, среди которых 22 человека с COVID-19. Выписано 82 человек, из них 30 с выздоровлением по COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф