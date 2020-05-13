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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T08:34
https://ria.ru/20200513/1571356283.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

08:34 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 204 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"На 13.05.2020 в больнице 620 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 273 человека с подозрением на COVID, 204 случая подтверждено, из них: 25/17 детей, 44/44 беременных, рожениц и родильниц, 11/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что поступили 40 пациентов, среди которых 22 человека с COVID-19. Выписано 82 человек, из них 30 с выздоровлением по COVID-19.
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