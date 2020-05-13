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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:11
https://ria.ru/20200513/1571356137.html
В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_0:0:2047:1151_1036x0_80_0_0_42f749ecafec6895fcffae7a91b4feed.jpg
РИА Новости

В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса

08:32 13.05.2020 (обновлено: 09:11 13.05.2020)
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CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Здание парламента Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Новой Зеландии отменили действие чрезвычайного положения в стране в связи с переходом на новый уровень смягчения карантинных ограничений, говорится в заявлении новозеландского министра гражданской обороны Пеени Хенаре.
Режим ЧП в Новой Зеландии был введен 25 марта.
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"Чрезвычайное положение в Новой Зеландии отменено, сейчас начался переходный период, по мере того как страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи COVID-19", - говорится в заявлении министра, которое размещено на сайте правительства.
Новая Зеландия выходит на второй уровень карантинных ограничений в 23.59 в среду по местному времени (14.59 мск). Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.
По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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