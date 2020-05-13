В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 13 мая, в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом увеличилось до 1300, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 - скончались.

"В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ – 20 человек", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус, включая тех, у которых диагноз подтвержден. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1472. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую – трое, двое – в Сузунскую, двое – в Карасукскую, по одному пациенту - в Куйбышевскую Ордынскую и Коченевскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано почти 63 тысячи тестов на коронавирус.