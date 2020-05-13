В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят 317 пациентов, 49 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Накануне он информировал о 335 пациентах на лечении, у 65% из них был подтвержден коронавирус.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook в среду, на лечении состоят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, 49 человек находятся в ОРИТ, 21 из них на ИВЛ. Среди пациентов, находящихся в ОРИТ, 69% старше 60 лет, 2% в возрасте от 18 до 40 лет, 29% в возрасте от 41 до 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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