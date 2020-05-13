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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:42
https://ria.ru/20200513/1571355792.html
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2568
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2568

08:15 13.05.2020 (обновлено: 09:42 13.05.2020)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 21 человека и достигло 2568, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2547, десять пациентов скончались, 2010 выздоровели.
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"По состоянию на 13 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2568", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, в воскресенье – 69.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
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