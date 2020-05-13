В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2568

"По состоянию на 13 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2568", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, в воскресенье – 69.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.