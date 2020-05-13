ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. ВВП России в 2020 году сократится на 4,5 процента из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на четыре процента, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Россия в первые месяцы текущего года столкнулась с двойным шоком — пандемией коронавируса, парализовавшей глобальный спрос на нефть, и развалом сделки ОПЕК +, что привело в совокупности к резкому падению цен на нефть, отмечает банк.

"Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов, необходимых для компенсации воздействия пандемии. Ожидается, что российская экономика сократится на 4,5 процента в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет восстановление на четыре процента", — говорится в докладе ЕБРР.

Однако приведенные прогнозные значения могут меняться в зависимости от траектории движения цен на нефть, а также от степени и продолжительности мер социального дистанцирования, отметили в банке.

В ноябрьском прогнозе банк ожидал рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,7 процента. Основными рисками для российской экономики тогда назывались санкции, низкие цены на нефть и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль.