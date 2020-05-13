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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T10:45
https://ria.ru/20200513/1571355623.html
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
https://cdn21.img.ria.ru/images/104262/28/1042622892_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_8a3345443fe0cc11a7fd007c3dbe4432.jpg
РИА Новости

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

08:09 13.05.2020 (обновлено: 10:45 13.05.2020)
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© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Архивное фото
ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. ВВП России в 2020 году сократится на 4,5 процента из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на четыре процента, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
Россия в первые месяцы текущего года столкнулась с двойным шоком — пандемией коронавируса, парализовавшей глобальный спрос на нефть, и развалом сделки ОПЕК+, что привело в совокупности к резкому падению цен на нефть, отмечает банк.
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"Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов, необходимых для компенсации воздействия пандемии. Ожидается, что российская экономика сократится на 4,5 процента в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет восстановление на четыре процента", — говорится в докладе ЕБРР.
Однако приведенные прогнозные значения могут меняться в зависимости от траектории движения цен на нефть, а также от степени и продолжительности мер социального дистанцирования, отметили в банке.
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В ноябрьском прогнозе банк ожидал рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,7 процента. Основными рисками для российской экономики тогда назывались санкции, низкие цены на нефть и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦены на нефтьЕвропейский банк реконструкции и развитияЭкономика
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