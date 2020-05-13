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2020-05-13T09:20
https://ria.ru/20200513/1571355547.html
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
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РИА Новости

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

08:06 13.05.2020 (обновлено: 09:20 13.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
Текст письма Гутерреша есть в распоряжении РИА Новости.
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В апреле Слуцкий обратился с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентским организациям отказаться от ограничений. В послании говорилось, что в условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.
"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", — сказано в ответе Гутерреша.
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Он отметил, что получил поддержку со стороны России в вопросе глобального прекращения огня для содействия борьбе с пандемией COVID-19 и попросил всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.
Гутерреш также напомнил, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения.
Сам генсек ООН в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта просил воздержаться от ограничений, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на вызовы пандемии.
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"И я повторил мой призыв в ходе последующего брифинга со странами-членами 27 марта. Я намерен впредь в публичном и частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов. Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы, Федерального собрания Российской Федерации наших совместных усилий по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества", — говорится в письме Гутерреша.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи инфицированных, 43 тысяч излечились, более двух тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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