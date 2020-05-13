Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.

Текст письма Гутерреша есть в распоряжении РИА Новости.

В апреле Слуцкий обратился с призывом к политикам Евросоюза , США, Великобритании и межпарламентским организациям отказаться от ограничений. В послании говорилось, что в условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.

"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", — сказано в ответе Гутерреша.

Он отметил, что получил поддержку со стороны России в вопросе глобального прекращения огня для содействия борьбе с пандемией COVID-19 и попросил всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.

Гутерреш также напомнил, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения.

Сам генсек ООН в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта просил воздержаться от ограничений, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на вызовы пандемии.

"И я повторил мой призыв в ходе последующего брифинга со странами-членами 27 марта. Я намерен впредь в публичном и частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов. Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы, Федерального собрания Российской Федерации наших совместных усилий по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества", — говорится в письме Гутерреша.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.

В России зарегистрировали 232 тысячи инфицированных, 43 тысяч излечились, более двух тысяч умерли.