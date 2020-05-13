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2020-05-13T07:52
https://ria.ru/20200513/1571355260.html
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе

07:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкКонфликт на юго-восток Украины
Конфликт на юго-восток Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Конфликт на юго-восток Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "девять раз нарушили режим прекращения огня".
"Один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вчера, 10:53
В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
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