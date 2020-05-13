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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T07:48
https://ria.ru/20200513/1571355183.html
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19

07:48 13.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
БАНГКОК, 13 мая – РИА Новости. В Таиланде в среду впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки также нет, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения, это впервые с начала пандемии. Также за прошедшие сутки не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
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Скорость распространения нового коронавируса
Висануйотхин назвал общие статистические показатели на 13 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – по-прежнему 3017 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции также осталось прежним - 56 человек, полностью выздоровевших – 2 844 человек.
"Еще одна хорошая новость дня: в больницах на лечении остаются всего 117 человек", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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