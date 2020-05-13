В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19

БАНГКОК, 13 мая – РИА Новости. В Таиланде в среду впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки также нет, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения, это впервые с начала пандемии. Также за прошедшие сутки не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

Висануйотхин назвал общие статистические показатели на 13 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – по-прежнему 3017 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции также осталось прежним - 56 человек, полностью выздоровевших – 2 844 человек.

"Еще одна хорошая новость дня: в больницах на лечении остаются всего 117 человек", - сказал он.