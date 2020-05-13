В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

Ежегодная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в столице 16 мая. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В этом году акция проходит в столице в 14-й раз и впервые - в онлайн-формате.

"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Добавляется, что все мероприятия впервые переведены в онлайн-формат. Основная их часть состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.

Согласно сообщению, на виртуальную прогулку по своим залам приглашают государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина , мемориальный музей имени Скрябина, музей Есенина, Московский литературный музей-центр Паустовского, а также музей Михаила Булгакова.

Онлайн-программы проведут Московский музей космонавтики и Дом Гоголя. Государственный Дарвиновский музей 16 мая в режиме реального времени организует мастер-класс "Клетчатые фантазии" для детей, они смогут нарисовать фломастерами клетку человека или слепить ее из пластилина.