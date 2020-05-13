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Культура
2020-05-13T21:07
https://ria.ru/20200513/1571355146.html
В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
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РИА Новости

В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"

07:46 13.05.2020 (обновлено: 21:07 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочная Москва
Ночная Москва
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ночная Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
Ежегодная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в столице 16 мая. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В этом году акция проходит в столице в 14-й раз и впервые - в онлайн-формате.
"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Добавляется, что все мероприятия впервые переведены в онлайн-формат. Основная их часть состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.
Согласно сообщению, на виртуальную прогулку по своим залам приглашают государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, мемориальный музей имени Скрябина, музей Есенина, Московский литературный музей-центр Паустовского, а также музей Михаила Булгакова.
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Онлайн-программы проведут Московский музей космонавтики и Дом Гоголя. Государственный Дарвиновский музей 16 мая в режиме реального времени организует мастер-класс "Клетчатые фантазии" для детей, они смогут нарисовать фломастерами клетку человека или слепить ее из пластилина.
Отмечается, что программы для тех, кто остался дома, также подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и другие культурные площадки Москвы.
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КультураМемориальный музей Сергея ЕсенинаНочь музеевМузей М. А. БулгаковаГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМосква
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