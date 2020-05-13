Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента Администрация президента США Дональда Трампа с целью помочь нефтяным компаниям в преодолении последствий падения цен на нефть попросила Федеральную резервную систему ( ФРС ) изменить свою программу кредитования бизнеса Main Street, охватив больше средних компаний, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго США Дэна Бруйетта

В эфире Блумберг ТВ Бруйетт отметил, что министр финансов Стивен Мнучин "очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой".

"Мы скорректировали программу - программу кредитования Main Street - и сделали ее доступной для тех, кого мы называем компаниями среднего размера", - заявил Бруйетт.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил ему и Мнучину "провести оценку программ, которые были приняты конгрессом, и обеспечить доступ к ним для энергетических отраслей". "Это то, что мы и сделали", - добавил он.