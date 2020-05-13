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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T07:42
https://ria.ru/20200513/1571355063.html
Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
https://cdn25.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_a5cce0ba444e6ad6192e1d2b46c73a2b.jpg
РИА Новости

Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования

07:42 13.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа с целью помочь нефтяным компаниям в преодолении последствий падения цен на нефть попросила Федеральную резервную систему (ФРС) изменить свою программу кредитования бизнеса Main Street, охватив больше средних компаний, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго США Дэна Бруйетта.
В эфире Блумберг ТВ Бруйетт отметил, что министр финансов Стивен Мнучин "очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой".
"Мы скорректировали программу - программу кредитования Main Street - и сделали ее доступной для тех, кого мы называем компаниями среднего размера", - заявил Бруйетт.
По его словам, президент США Дональд Трамп поручил ему и Мнучину "провести оценку программ, которые были приняты конгрессом, и обеспечить доступ к ним для энергетических отраслей". "Это то, что мы и сделали", - добавил он.
Агентство отмечает, что программа кредитования бизнеса Main Street, которую Федеральная резервная система США еще не запустила, предлагает кредиты для предприятий с численностью сотрудников до 15 тысяч или годовым доходом до 5 миллиардов долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДэн БруйеттСтивен МнучинДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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