Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле

"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное (во вторник) чудовищное нападение на больницу в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены десятки людей, в том числе женщины и дети. Он также с обеспокоенностью следит за эскалацией насилия в стране. В результате нападений погибли десятки человек в провинциях Балх, Хост и Нангархар", - говорится в заявлении на сайте офиса генсека.