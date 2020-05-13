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2020-05-13T07:41
https://ria.ru/20200513/1571355029.html
Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
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РИА Новости

Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле

07:41 13.05.2020
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© REUTERS / Mohammad IsmailВоенные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
© REUTERS / Mohammad Ismail
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение на больницу в афганском Кабуле, совершенное во вторник группой боевиков, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное (во вторник) чудовищное нападение на больницу в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены десятки людей, в том числе женщины и дети. Он также с обеспокоенностью следит за эскалацией насилия в стране. В результате нападений погибли десятки человек в провинциях Балх, Хост и Нангархар", - говорится в заявлении на сайте офиса генсека.
"Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Афганистана", - отмечается в заявлении.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.
Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикНангархарАфганистанООНКабул (город)В мире
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