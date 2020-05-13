В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция. Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже восемьдесят четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто девяносто один больной коронавирусом", – написал Цивилев в Telegram-канале.