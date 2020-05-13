Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для " В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для " Российской газеты ".

Политик отметил, что уже сейчас ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни Турция или Иран, а также многие другие страны не признают морального права Соединенных Штатов возглавить современный мир. Вместо этого, у концепции "многополярного мира" появляется все больше сторонников. В ее рамках выделяются три страны, которые больше всех влияют на международную политику, считает автор публикации. Таким образом, считает он, мир перестает быть "однополюсным" и становится "трехполюсным".

"В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений", — отметил Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что глобальный мир не исчезнет, но сильно изменится.

"Мы не простимся с глобальным миром, но он будет другим. И жить мы будем в нем иначе", — заключил Пушков.

Ранее сенатор уже писал в своем твиттере, что России уготовано место в "треугольнике стран", который придет на смену гегемонии США.