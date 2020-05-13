В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов

"У нас 54,7% заболевших бессимптомно – более половина населения, являющегося носителями коронавируса из числа обследованных, не имеет признаков заболевания. Но сами являются носителями заболевания, могут распространять. Так произошло в Находке и в "тысячекоечной" больнице (во Владивостоке)", - сказал Кожемяко.