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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T07:27
https://ria.ru/20200513/1571354668.html
В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов

07:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Более половины пациентов с подтвержденным коронавирусом в Приморье не имеют признаков заболевания, сообщил на заседании заксобрания региона губернатор Олег Кожемяко.
"У нас 54,7% заболевших бессимптомно – более половина населения, являющегося носителями коронавируса из числа обследованных, не имеет признаков заболевания. Но сами являются носителями заболевания, могут распространять. Так произошло в Находке и в "тысячекоечной" больнице (во Владивостоке)", - сказал Кожемяко.
Он также отметил, что в целом Приморский край находится в категории регионов со средне благополучной ситуацией. "Она у нас управляемая", - добавил Кожемяко.
Въезд в один из крупнейших городов региона Находку с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее это заболевание выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. Также сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии корнавирусом в регионе заболели 1007 человек, из них умерли 12, выздоровели 268. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
11 мая, 10:11Распространение нового коронавируса
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011402
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоВладивостокНаходкаПриморский крайОбщество
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