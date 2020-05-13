В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Более половины пациентов с подтвержденным коронавирусом в Приморье не имеют признаков заболевания, сообщил на заседании заксобрания региона губернатор Олег Кожемяко.
"У нас 54,7% заболевших бессимптомно – более половина населения, являющегося носителями коронавируса из числа обследованных, не имеет признаков заболевания. Но сами являются носителями заболевания, могут распространять. Так произошло в Находке и в "тысячекоечной" больнице (во Владивостоке)", - сказал Кожемяко.
Он также отметил, что в целом Приморский край находится в категории регионов со средне благополучной ситуацией. "Она у нас управляемая", - добавил Кожемяко.
Въезд в один из крупнейших городов региона Находку с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее это заболевание выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. Также сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии корнавирусом в регионе заболели 1007 человек, из них умерли 12, выздоровели 268. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.