В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 1044, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 13 мая 2020 года по республике зарегистрировано семь новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 17 человек.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1044, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 726 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 70 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.