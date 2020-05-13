В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек

По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 17 человек.

Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1044, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 726 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 70 тысяч тестов на коронавирус.