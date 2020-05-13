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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T07:25
https://ria.ru/20200513/1571354639.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526501_0:263:2983:1941_1036x0_80_0_0_2473986f24ee7a71a93c17a9a5ee4416.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек

07:25 13.05.2020
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БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 1044, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 13 мая 2020 года по республике зарегистрировано семь новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 17 человек.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1044, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 726 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 70 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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