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2020-05-13T07:20
https://ria.ru/20200513/1571354569.html
Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
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РИА Новости

Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос

07:20 13.05.2020
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские банки стимулируют клиентов пользоваться удаленными сервисами и предлагают более выгодные условия по кредитам, оформленным онлайн без посещения отделения, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Ранее во вторник крупнейший игрок на рынке жилищного кредитования, Сбербанк, объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде. Акция продлится до 30 июня текущего года и распространяется на льготные программы господдержки. Аналогичные скидки предлагают своим клиентам и другие крупные банки.
"По потребительским кредитам при подаче заявки и оформлении кредита онлайн в Промсвязьбанке предоставляется постоянно действующая скидка 0,5 процентного пункта", - прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах банка Юлия Михайловская.
По ее словам, в период самоизоляции заметно выросли онлайн-продажи. Так, в апреле доля выдач потребительских кредитов через удаленные каналы увеличилась с 50% до 65% по сравнению с мартом. Доля депозитов, оформляемых через интернет и мобильный банк, увеличилась с 50% до 60%.

Из дома дешевле

Аналогичные тенденции фиксируют в ВТБ. Если еще до введения самоизоляции до 60% сберегательных продуктов открывалось онлайн, то в апреле доля оформления сберегательных продуктов через дистанционные каналы выросла еще больше. "В апреле по сравнению с мартом мы отмечаем рост доли онлайн-заявок по ипотеке на 9%, на кредиты наличными – в 1,5 раза, на автокредиты – на 60%", - сообщили в пресс-службе банка.
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За время самоизоляции число пользователей интернет-банка и мобильного приложения "Открытия", а также объем операций по покупкам через интернет, выросли в несколько раз, рассказал представитель банка Александр Пятигорский. Ипотечным заемщикам кредитная организация предлагает дополнительную скидку 0,5 процентного пункта за подачу заявки на кредит онлайн.
В банке "Зенит" и банке "Дом.РФ" скидка составляет 0,4 процентного пункта. Некоторые игроки, в их числе Московский кредитный банк, стимулируют клиентов удаленно открывать вклады: в случае их оформления онлайн, условия будут более выгодными.
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У Росбанка доля цифровых продаж резко выросла в первую неделе карантина, но в последующие недели начала постепенно снижаться от недели к неделе. В кредитной организации полагают, что причина в совокупности факторов, а не только в вере клиентов в более высокую вероятность одобрения при очном визите в отделение.
"Пока не все клиенты готовы брать кредиты онлайн чисто психологически, не все клиенты пользуются сервисами дистанционного банковского обслуживания, также влияет и ряд других факторов. Кроме того, люди просто устали сидеть дома, а визит в банк – это, по нынешним временам, целое приключение", - пояснил заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.
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