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2020-05-13T07:18
https://ria.ru/20200513/1571354524.html
Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников

07:18 13.05.2020
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CC0 / Skitterphoto / Офисный работник
Офисный работник
CC0 / Skitterphoto /
Офисный работник. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выявить так называемых "бумажных" сотрудников, или "мертвых душ", которые могут использоваться бизнесом для махинаций с целью получения помощи от государства несложно: например, они обычно не ходят в отпуск и получают низкую зарплату, заявил РИА Новости управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte СНГ Александр Соколов.
Президент России Владимир Путин в понедельник предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Он попросил правительство строго следить за тем, чтобы не происходили разного рода махинации, "вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест, или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ".
"Выявить "бумажных" сотрудников, то есть "мертвые души", не так сложно. Такие люди не ходят на работу в офис — информацию об этом можно считать с турникетов, стоящих на входе в здание", - отметил Соколов.
Он также отметил, что у них, как правило, нет корпоративных адресов электронной почты или они ими не пользуются — это тоже довольно легко отследить.
"Зачастую такие "бумажные" сотрудники также не ходят в отпуск. И последнее: их зарплаты редко бывают высокими, чтобы не платить существенный подоходный налог и "социальные отчисления", - заключил он.
Здание Государственной думы РФ
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