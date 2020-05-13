В ГД предупредили о риске "стрессовых расстройств" после самоизоляции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Выход из режима самоизоляции может повлиять на психическое здоровье людей, следует уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могли бы обратиться за помощью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Выход из режима самоизоляции может повлиять на психическое здоровье людей, следует уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могли бы обратиться за помощью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич

"Снятие ограничений и выход из режима самоизоляции — момент, который с нетерпением ждали и ожидают многие люди. Но уже сейчас надо понимать, что жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства. В частности, люди могут начать искать у себя признаки нового вируса", — сказал Менделевич РИА Новости.

Он отметил, что врачи и ученые со всего мира сейчас проводят различные опросы и психологические тесты, чтобы понять, как пандемия повлияла на психическое здоровье людей. И пока в исследованиях отмечается тревожность и депрессии, которые не исчезнут сразу же после снятия ограничений. Кроме того, рассказал депутат, ряд проводимых исследований направлены непосредственно на изучение суицидальных настроений.

"Да, пока все работы только ведутся, но уже сейчас очень важна деятельность психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могут обратиться за помощью", — считает парламентарий.

"Особое внимание необходимо уделить психическому здоровью медицинских работников, которые, напрямую сталкиваются со всеми ужасами данной инфекции, заболевают сами, а некоторые даже теряют своих коллег. Все это вызывает, в том числе, и эмоциональное выгорание, которое может остаться надолго", — отметил Менделевич.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.