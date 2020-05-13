Глава Приморья сообщил, что медики получили все выплаты за апрель

"Мы своевременно провели выплаты врачебному персоналу, сделано это было 30 апреля - 1 мая, в праздничные дни. Все доплаты, которые были обозначены президентом, произведены в 100% за апрель, также сохранили краевые доплаты", - сказал Кожемяко.

"Выплаты получили: 813 врачей - общая сумма выплаты составила 34,1 миллиона рублей, 1777 средних медицинских работников – более 42 миллионов, 322 младших медработника – более 7 миллионов рублей, а также 193 водителя автомобилей СМП – 1,7 миллиона рублей", – цитируются в сообщении слова начальника отдела государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны труда краевого минздрава Ларисы Абашиной.

Она добавила, что доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Федеральные выплаты предусмотренны для специалистов, участвующих непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией. По данным на 5 мая, как говорится в сообщении, эти выплаты произведены 885 "медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч среднему медицинскому персоналу и 25 тысяч младшему медицинскому персоналу", оказывающим медпомощь в стационарах. Также выплаты произведены - 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи.