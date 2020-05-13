Глава Приморья сообщил, что медики получили все выплаты за апрель

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Все выплаты за апрель доведены до медиков, работающих с коронавирусом, сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании заксобрания в среду.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
"Мы своевременно провели выплаты врачебному персоналу, сделано это было 30 апреля - 1 мая, в праздничные дни. Все доплаты, которые были обозначены президентом, произведены в 100% за апрель, также сохранили краевые доплаты", - сказал Кожемяко.
Правительство региона сообщило, что более 3 тысяч медиков в Приморье получили выплаты за борьбу с COVID-19.
"Финансовая поддержка предоставлена 3106 сотрудникам: врачам, средним и младшим медицинским работникам, специалистам и водителям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По информации министерства здравоохранения региона, которая приводится в сообщении, за счет иных межбюджетных трансфертов "медикам и иным сотрудникам" выплачено стимулирующих на общую сумму 85,2 миллиона рублей.
"Выплаты получили: 813 врачей - общая сумма выплаты составила 34,1 миллиона рублей, 1777 средних медицинских работников – более 42 миллионов, 322 младших медработника – более 7 миллионов рублей, а также 193 водителя автомобилей СМП – 1,7 миллиона рублей", – цитируются в сообщении слова начальника отдела государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны труда краевого минздрава Ларисы Абашиной.
Она добавила, что доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Федеральные выплаты предусмотренны для специалистов, участвующих непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией. По данным на 5 мая, как говорится в сообщении, эти выплаты произведены 885 "медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч среднему медицинскому персоналу и 25 тысяч младшему медицинскому персоналу", оказывающим медпомощь в стационарах. Также выплаты произведены - 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи.
"Сумма данных выплат составила почти 26 миллионов рублей", - отмечают власти.
Выплату для стимулирования медиков на общую сумму 59,4 миллиона рублей получили 2912 медицинских работника. Власти отмечают, что по инициативе главы региона "выплаты стимулирующего характера на сумму более 31 миллиона рублей направили 2750 медицинским и иным работникам из резервного фонда правительства Приморского края".
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