В Южной Корее зафиксировали 26 случаев COVID-19

СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 962, выздоровели 9695, скончались 259, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 258 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан Инчхон , у 102 среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. В связи с этим власти на неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 22 из 26 новых случаев имеют локальное происхождение, и связаны с новым кластером заражений, а четыре завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, по три в Пусане и Тэгу , по два в Инчхоне и провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.

Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2400 из них. Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 человек, общее число выздоровевших выросло до 9695, что составляет более 88%. Анализы 19 579 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 665 тысяч анализов на коронавирус.

Погиб еще один человек, число жертв составляет 259, при этом 179 из них погибли в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, по три в Пусане и Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 707 человек, в Тэгу – 6865 человек, 1367 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 708 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1142 случая завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 481 зараженного.

Не менее чем у 393 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.