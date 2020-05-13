Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T07:01
https://ria.ru/20200513/1571354227.html
В Южной Корее зафиксировали 26 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1036x0_80_0_0_81dfff77f33b420614bd9764e965854a.jpg
РИА Новости

В Южной Корее зафиксировали 26 случаев COVID-19

07:01 13.05.2020
678
© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 962, выздоровели 9695, скончались 259, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 258 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, у 102 среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. В связи с этим власти на неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ.
Возвращение Пекина к обычной жизни
04:15Распространение нового коронавируса
В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 22 из 26 новых случаев имеют локальное происхождение, и связаны с новым кластером заражений, а четыре завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, по три в Пусане и Тэгу, по два в Инчхоне и провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2400 из них. Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 человек, общее число выздоровевших выросло до 9695, что составляет более 88%. Анализы 19 579 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 665 тысяч анализов на коронавирус.
Погиб еще один человек, число жертв составляет 259, при этом 179 из них погибли в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, по три в Пусане и Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле возросло до 707 человек, в Тэгу – 6865 человек, 1367 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 708 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1142 случая завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 481 зараженного.
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
02:11Распространение нового коронавируса
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек
Не менее чем у 393 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
01:52Распространение нового коронавируса
Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяИнчхонВ мире
Рекомендуем
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее перенесли открытие школ из-за новой вспышки COVID-19
Мужчины с флагами Южной Кореи на одной из улиц в Сеуле
В Южной Корее анонимные мессенджеры могут признать опасными для молодежи
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19
Площадь Конституции в Мехико
В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли
Врачи в Индии
В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек
Блокпост на въезде в Бишкек
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Глава Приморья сообщил, что медики получили все выплаты за апрель
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч
Здание Капитолия в Вашингтоне
СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате
Медик выходит из машины скорой помощи
В Приморье около 100 медиков заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Лента новостейМолния