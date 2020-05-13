В Приморье около 100 медиков заразились коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Около 100 медиков в Приморье в общей сложности заразились коронавирусом, часть уже выздоровели, сообщил на заседании заксобрания региона губернатор Около 100 медиков в Приморье в общей сложности заразились коронавирусом, часть уже выздоровели, сообщил на заседании заксобрания региона губернатор Олег Кожемяко

"Где-то требуются перегруппировки врачебного персонала... У нас врачи сами заражаются инфекцией, на сегодня порядка 100 человек – врачей, которые переболели инфекцией, кто-то еще находится в процессе болезни", - сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что наращивается коечный фонд.

"Увеличили с 948 на 250 коек для размещения больных средней степени тяжести и легких", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что пока в целом по региону еще не добились баланса между выздоровевшими и теми, кто заболевает, - пока разница в два раза.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии корнавирусом в регионе заболели 1007 человек, из них умерли 12, выздоровели 268. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.