В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19

КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов смягчил режим ограничений в республике, введенный ранее из-за коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в Указ Главы Бурятии "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" №37, из которого следует, что режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговых предприятий непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.
В своем обращении Цыденов заявил, что торговля непродовольственными товарами разрешена лишь в магазинах площадью до 400 квадратных метров. Закрытыми остаются все виды деятельности, где возможно массовое скопление людей – общепит, бани, сауны, театры, кино, спортивные залы, секции, гостиницы и туристические объекты. До 14 мая минобразования республики представит график поэтапного возобновления деятельности дошкольных организаций. Указ смягчает режим для населения - разрешаются занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, допускаются прогулки на улице не более двух человек, при условии социального дистанцирования.
Жесткий режим ограничений будет действовать в Кижингинском районе, где пока складывается неблагополучная эпидситуация.
По информации регионального главка Роспотребнадзора, в Бурятии на среду зарегистрированы 736 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 506 случаев. За сутки зафиксировано 49 случаев. выздоровел 231 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 309 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате 191 пациент. В реанимации находятся 14 взрослых. На аппарате ИВЛ – два пациента, один из которых старше 65 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.