В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в Указ Главы Бурятии "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" №37, из которого следует, что режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговых предприятий непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.

В своем обращении Цыденов заявил, что торговля непродовольственными товарами разрешена лишь в магазинах площадью до 400 квадратных метров. Закрытыми остаются все виды деятельности, где возможно массовое скопление людей – общепит, бани, сауны, театры, кино, спортивные залы, секции, гостиницы и туристические объекты. До 14 мая минобразования республики представит график поэтапного возобновления деятельности дошкольных организаций. Указ смягчает режим для населения - разрешаются занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, допускаются прогулки на улице не более двух человек, при условии социального дистанцирования.