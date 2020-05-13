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2020-05-13T06:30
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В США судья не прекратил процесс по делу Майкла Флинна
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РИА Новости

В США судья не прекратил процесс по делу Майкла Флинна

06:30 13.05.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterCоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Судья в США по делу экс-советник президента США Майкла Флинна, которого обвиняли в даче ложных показаний, не стал прекращать процесс, а разрешил подавать документы и выступать на процессе сторонним лицам, так называемым "друзьям суда".
Бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Флинн, который в 2017 году несколько дней занимал этот пост, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем разговоре с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Впоследствии были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. На прошлой неделе минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника. Трамп считает, что дело против Флинна было сфабриковано, и винит в этом администрацию бывшего президента-демократа Барака Обамы.
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В своем решении во вторник судья Эммет Салливан указывает на практику "amicus curiae" (дословно "друг суда"), когда не участвующее в процессе лицо или организация могут предоставить суду необходимую, по их мнению, информацию для осуществления правосудия. При этом Салливан ссылается лишь на то, что появление таких "друзей" возможно, "учитывая ситуацию в процессе". Решение о назначении таких слушаний (брифингов) судья примет в дальнейшем.
В связи со снятием обвинений в адрес Флинна со стороны прокуратуры данное решение можно трактовать как помощь его противникам и в целом противникам Трампа, которые добиваются обвинительного приговора. Теперь у них есть возможность предъявлять суду новые сведения, что может затянуть процесс.
Процесс по делу Флинна является лишь одним из эпизодов противостояния Трампа и поддерживающих его республиканцев и демократов в контексте президентских выборов в ноябре 2020 года. Демократы обвиняли президента в "сговоре" с российскими властями. Расследование по этому поводу в 2017-2019 годах проводил независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел доказательств сговора, но подтвердил выдвинутые ранее обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в 2016 году. Россия такие обвинения отрицает.
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"вмешательство" РФ в выборы в СШАДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыМайкл ФлиннДональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаСШАВ мире
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