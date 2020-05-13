В США судья не прекратил процесс по делу Майкла Флинна

В своем решении во вторник судья Эммет Салливан указывает на практику "amicus curiae" (дословно "друг суда"), когда не участвующее в процессе лицо или организация могут предоставить суду необходимую, по их мнению, информацию для осуществления правосудия. При этом Салливан ссылается лишь на то, что появление таких "друзей" возможно, "учитывая ситуацию в процессе". Решение о назначении таких слушаний (брифингов) судья примет в дальнейшем.