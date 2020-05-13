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2020-05-13T13:34
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Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина
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РИА Новости

Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина

06:28 13.05.2020 (обновлено: 13:34 13.05.2020)
13512
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Блогер Настя Ивлеева пожаловалась в инстаграме на "несправедливость" из-за карантина.
По ее словам, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город, чтобы неспешно провести время с родными, выпить бокальчик вина, сделать барбекю. Однако теперь она сидит и думает, когда же можно будет снова "крутиться как белка в колесе".
"Те, кто крутятся так и во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы, наверно, как раз обратного хотите: отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость", — заключила Ивлеева.
Ранее блогер назвала положительные стороны от нахождения в изоляции.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
835307221
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Анастасия ИвлееваШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
А кто это?
13 мая, 07:41
OFOlga Fancelli
4650000
Нужно зарплату ей платить 40 тысяч рублей чтобы колесо фортуны не заканчивало вращение
13 мая, 07:23
Костька Анучаев
4051011
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