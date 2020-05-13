Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина

По ее словам, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город, чтобы неспешно провести время с родными, выпить бокальчик вина, сделать барбекю. Однако теперь она сидит и думает, когда же можно будет снова "крутиться как белка в колесе".

"Те, кто крутятся так и во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы, наверно, как раз обратного хотите: отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость", — заключила Ивлеева.

Ранее блогер назвала положительные стороны от нахождения в изоляции.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона, 283 тысячи скончались.

В России выявили более 242 тысяч случаев заражения, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.